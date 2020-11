Michel GONCE

Début dans la vie active par un travail d'été en 1988 au groupe Drouot (AXA) de Marly le Roi 78.

Travail étudiant entre 1988 et 1989 au Géant Casino de Clermont-Ferrand 63 (coureur de prix, mise en rayon la nuit, caisse).

Emploi Contrat Emploi Solidarité au Centre psychotechnique régional AFPA de Clermont-Ferrand 63 du 07/1990 au 11/1991 comme standardiste, accueil et documentaliste.

Emploi d'analyste programmeur à la société CS3I de Vichy 03 du 12/1992 au 04/1993.

Emploi d'analyste programmeur à la société DEAL de Saintes 17 du 06/1993 au 12/1993.

Emploi d'analyste programmeur à la société CS3I de Vichy 03 du 03/1994 au 05/1994.

Emploi d'analyste programmeur à chef de projet à la société Logica IT Services France de Clermont-Ferrand 63 du 09/1995 au 02/2010.

Projet création d'entreprise d'avril 2010 à mars 2011.

Responsable de projet pour BULL Montpellier du 11/2011 à 12/2020.



Mes compétences :

Analyse et synthèse

Gestion de projet

Synthèse