Ricardo ACOSTA

Nous sommes une start-up basée à Clermont-Ferrand travaillant sur le développement d'outils interactifs pour les congrès, séminaires et salons Pro.



Quiz, Prise de parole et Vote Interactif : réunions et séminaires plus ludiques.



Matériel nécessaire pour 10 ou 1000 participants : un ordinateur et un smartphone par équipe.

- Pas de buzzers

- Pas de télécommandes de vote

- Personnalisation des interfaces

- Statistiques détaillées par participant



Entreprenariat