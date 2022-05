Lusoli PATRICIA

Originaire d'Auvergne, je suis expatriée en famille pour raisons professionnelles depuis une vingtaine d'années.J'ai ainsi pu acquérir une expérience professionnelle variée, confirmée alliant compétence métier, rigueur, organisation et faculté d’adaptation ainsi qu'une autonomie tout à fait compatible avec un esprit d’équipe. Egalement une capacité confirmée à manager une équipe et à gérer un centre de profits.



Aspirant à moyen terme à remplir une fonction plus transversale, j'ai suivi une formation Emba.



Mes compétences :

Organisation

Finance

Rigueur

Autonomie

Afrique

Adaptabilité