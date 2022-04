Jennifer NART

Je cherche actuellement des extras de barmaid en france ou à l'etranger (etats unis), n'etant pas encore au top en anglais... Et surtout un job pour cet été si possible pas a toulouse.

Je pense etre une bosseuse, je n'ai pas peur des heures de travail!

Je suis mobile et disponible immediatement



I search actually a bartender extras job to united states for beginning because my english is not perfect... I understand better than I speak.

I'm interessed for figuration in films too and I think I'm a workaholic and if you have a job of bartender ... I'm here!



Mes compétences :

Négociation

Gestion de la relation client

Communication

Vente

Prospection

Marketing

Bartender