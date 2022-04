Jennifer NOCANDY

Pédagogue, diplômée d'un master en enseignement du français langue étrangère, je suis également diplômée d'un master 2 sciences de l'éducation, spécialité cadres et consultants en formation.



Mes objectifs de carrière : définir et recenser le besoin en formation dans le montage de projet en formation (développement des compétences, bilan de compétence, VAE,...), proposer une offre de formation et de conseil à l'entreprise dans l'élaboration et le financement des dispositifs de formation, promouvoir et mettre en œuvre des actions commerciales



Mon projet professionnel : consultante en formation



Mes compétences :

Analyse des besoins

Enseignement

Gestion de projet

Création de contenus pédagogiques

Gestion de la relation client

Force de proposition

Gestion des compétences

Adaptabilité