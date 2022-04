Passionnée par le monde agricole, et plus particulièrement par l'élevage, j'ai décidé d'orienter ma carrière vers les métiers du conseil après avoir travaillé auprès d'éleveurs de bovin et d'éleveurs de chevaux. Autonome et dynamique, j'aime les défis. A l'aise seul et en équipe, j'apprécie de travailler en contact avec le terrain.