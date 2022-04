Jennifer OBLIN

Après une formation dans l’esthétique et de solides expériences en Parfumerie, j’ai travaillé dans le domaine de l’architecture et de l’aménagement professionnel. Le poste de Directrice commerciale m’a permis d’acquérir des compétences dans le suivi de projets, de management d’équipe de travail et dans la formation de collaborateurs. Je forme actuellement des élèves d’une école d’esthétique aux démarches commerciales et aux techniques de négociation.



J’ai été amenée à me déplacer en France et à l’étranger ce qui me permets d’avoir une grande adaptabilité en fonction du type de clientèle. Certains projets d’aménagement en architecture commerciale et notamment pour des points de vente en pharmacie m’ont amenée à développer mes capacités au niveau du Merchandising. D’autres fonctions comme l’animation d’un réseau de revendeurs m’ont également été confiées.





Mes compétences :

Marketing opérationnel

Formation commerciale

Gestion des achats

Développement commercial

Techniques de vente

Aménagement intérieur

MOBILIER DESIGN

PARFUMERIE COSMETIQUE