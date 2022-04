Jennifer PATACCHINI

Recherche innovation. Analyse et étude de tendances. Conseil et définition de concepts. Recherches en Design prospectif.



Design de concepts, d’information et de produits.

Élaboration de systèmes de communication et d’accès à l’information. Objets narratifs et créateurs d’expériences.



Positionnement stratégique, rationalisation de la démarche créative et développement d’un argumentaire pertinent







Anglais langue maternelle. Double nationalité Française-Anglaise.

Espagnol lu et parlé.



Mes compétences :

Management de projet

Strategie

Design produit

Design graphique

Design packaging

Créativité et réactivité

Autonomie et sens de l'adaptation

Esprit analytique et de synthèse

Esprit d'équipe et dynamique

International

Recherche prospective et conceptuelle

Branding & identities