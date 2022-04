Jennifer PEREIRA

Agé de 20 ans , je suis actuellement à la recherche d'un employeur pour réaliser un BTS Assistant de Gestion PME PMI en contrat de professionnalisation .

Je suis autonome , dynamique et rigoureuse .

J'ai une facilité d'adaptation.

Titulaire du permis B et du Bac Gestion-Administration.



Mes compétences :

Gestion d'agenda

Archivage

Verification de dossier

Classement

Gestion administrative

Gestion des stocks

Accueil physique et téléphonique

Encaissement

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel