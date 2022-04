Jennifer PEREIRA

AZ Projet est un logiciel de gestion intégrée utilisé pour la collecte d’informations et l’administration de l’ensemble des collaborateurs au sein des associations, des collectivités publiques et des entreprises. Il s’agit d’un outil permettant de piloter votre structure. Le logiciel AZ Projet a mérité le label FINTECH 2015, il vous offre des Solutions « ERP / SIRH – PGI » complètes ou modulaires, simples d’utilisation et rapides à déployer, avec un budget particulièrement adapté aux structures et un paramétrage personnalisable à chacun de vos besoins, qui repose sur une mise à jour en temps réel des informations, il s’agit d’un puissant outil d’aide à la décision. La solution intégrée AZ Projet vous propose une formule de base, clé en main contenant les modules Agenda, Organisation, Ressources Humaines et Projet, ainsi que des modules satellite à la carte et sur mesure selon vos choix (Émargement, Badgeuse, Synchro paie ou compta, Communication, Budget, Subvention, ...) AZ Projet favorise une dimension humaine dans sa démarche de par sa confidentialité et la protection des données personnelles des collaborateurs, en effet la solution œuvre pour le bien-être de ses utilisateurs. Pour ce faire AZ Projet veille à travers ce logiciel à respecter les informations spécifiques propres à chaque individu et cela permet de créer un climat de confiance entre les utilisateurs. AZ Projet, Tous Unis autour d’un Projet… #AZProjet #Logiciel #Gestion #SIRH #ERP #PGI #Cloud #Agenda #Fintech2015 #Eformation #plateforme #plateforme_en_ligne #Innovation #Tous_Unis_Autour_dun_Projet



