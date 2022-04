Jennifer PEREZ

Mon expérience profesionnelle :



Contrats

- Négociation et rédaction de contrats en français et en anglais

(contrats clients/fournisseurs, de partenariat, NDA, CGV/CGU)

- Etude/validation d’appels d’offres en français et en anglais

- Audit de contrats commerciaux lors d’une cession



Progiciel de gestion de contrats

- Conduite du projet de mise en place du progiciel LegalSuite

- Rédaction des manuels utilisateurs et formation du personnel utilisateur

- Administration du progiciel (droits d’accès, évolutions, incidents)



Corporate

- Rédaction de statuts

- Collaboration à une cession et un rachat d’entreprise

- Suivi juridique des sociétés



Droit immobilier

- Gestion de baux commerciaux

- Acquisitions / cessions d'immeubles



Contentieux et recouvrement

- Gestion et suivi des précontentieux et contentieux judiciaire clients

- Gestion des contentieux pénaux en collaboration avec les cabinets d’avocats



Propriété intellectuelle

- Sensibilisation des opérationnels à la Loi de l’informatique et des libertés

- Audit interne des traitements de données à caractère personnel des sociétés du groupe

- Gestion du registre du Correspondant Informatique et Libertés (CIL)

(création, suivi, rédaction des bilans annuels)

- Suivi des marques et brevets



Mes compétences :

Correspondant Informatique et libertés

Data protection

Droit

Droit des affaires

Informatique

Informatique et Libertés

juriste

Juriste droit des affaires

Legal Counsel