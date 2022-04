Après un parcours universitaire en MANAGEMENT LOGISTIQUE ET TRANSPORT, j'occupe le poste de Responsable logistique au sein de l’entreprise Aster Logistique (33). Notre société propose des prestations de services en stockage et conditionnement de grands vins et exerce pour le compte d'opérateurs extérieurs.



Mes compétences :

Gestion

Logistique

Transport