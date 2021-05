Sylvain JOANNE

Je travaille actuellement chez les Transports PEIXOTO et Fils. J'ai rejoint cette entreprise familiale après avoir terminé avec succès une formation de niveau 2 (bac+3) pour le titre de Responsable Production Transport et Logistique.



Formation essentiellement basée sur le management, commerce et gestion du transport et de la logistique, j'ai ainsi consolidé mes connaissances acquises après un premier diplôme obtenu en 1996 et 16 ans d'activité le secteur du transport et de la logistique.



J'affectionne particulièrement le travail en équipe mais j'ai aussi à cœur de travailler seul sur l'élaboration de nouveaux process qui permettent d' améliorer la compétitivité de mon entreprise.



J'ai eu la chance de travailler avec des dirigeants qui m'ont fait confiance et je m'efforce à mon tour de transmettre mes connaissances à mes collaborateurs.



Aujourd'hui, j'ai besoin de rejoindre une structure transport et ou logistique ambitieuse, tournée vers l'avenir !



Mes compétences :

Approvisionnement

Logistique

Logistique transport

Management

Planification

préparation de commandes

Responsable exploitation

Supply chain

Transport

Transport management

Transports