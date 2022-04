Jennifer PEREZ

Diplômée d'une Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-chinois

Très mobile et volontaire (voyages fréquents en Asie ainsi que le Royaume-Uni - dont un séjour, ,dans le cadre du programme Erasmus, de 4 mois en Irlande)

Poursuis actuellement une formation d'agent d'escale en Aéroport (AEA) à l'Ecole des Métiers Supérieurs de l'Aéronautique (ESMA) - à la suite de cette formation, je recherche un stage de 3 semaines avant début Décembre 2015.

Dynamique, polyvalente et persévérante: Mon objectif est de devenir agent d'escale en Aéroport dans un HUB et si possible à l'étranger, ainsi que de gravir les échelons par la même occasion. Mais surtout de me faire une place dans le système et réseau aérien qui est ma vocation.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Apple Mac

marchandises DGA CAT9

stage ALTEA

stage de sûreté aéroportuaire

Amadeus