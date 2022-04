Jennifer PERNOUD

Diplomée de l’ESAT (école supérieure d’art et technique), j’ai acquis une expérience solide et diversifiée au sein de grandes maisons et de belles agences de communication. Mon parcours professionnel m’a appris à être créative et polyvalente.

Je suis investie, à l’écoute et patiente. J’aime partager et apprendre des expériences des autres.



Mes compétences :

Typographie

Print

Adobe Illustrator

Identité visuelle

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Direction artistique

Design graphique