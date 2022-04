Jennifer PERONE

Je suis actuellement à la recherche d'un poste de chef d'équipe en logistique ou en gestion de stock.

J'ai a mon actif 8 ans d’expérience dans le management d'équipe (13 personnes à plus de 26) , ainsi que 3 ans dans la logistique et 2 ans dans le commerce pur.

Je suis une personne très dynamique , l'ennuie n'est pas pour moi ! Quand je ne suis pas au travail , j'exerce mon volontariat au sein d'une petite caserne de pompier de mon village, ou en tant que gendarme de réserve pour le groupement de gendarmerie de Grenoble.

Ce qui me plait beaucoup dans le management d'équipe, c'est de pouvoir accompagner mes collaborateurs et de les faire évoluer dans leurs postes . Pour moi un manager doit être sur le terrain , montrer le bon exemple, fédérer et motiver son équipe.



Mes compétences :

Gestions stock , fichier client .

Gestions comptabilité eurl

Management flotte vendeur a domicile indépendant .

Commercial

Management de 11 a 22 collaborateur au sein d une

Commodities

Cashiering

Bookkeeping

Adobe Photoshop

Lawson M3

SAP