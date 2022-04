Jennifer PILLOUD

Je m'appelle Jennifer, j'ai 26 ans & suis à la recherche d'un emploi en tant que graphiste.



Très motivée par mon métier je suis prête à fortement m'investir dans différents projets d'agence.

Je suis passionnée par la typographie, l'édition et la création d'identité visuelle.



Je suis une graphiste print & web qui répond à des qualités précises telles que la rigueur, la créativité et l'autonomie. Je m'affaire à donner un vrai sens à chaque image.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Flash

Graphisme web

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Typographie

Conception-rédaction

Design graphique

Graphisme print

Adobe Photoshop