Jennifer PINGEON

Ingénieur diplômée de l'École des Mines d'Alès, je suis intéressée par l'innovation et la gestion de projet technique.



Mon cursus par apprentissage m’a permis d’intégrer le Construction Development Lab (Lafarge Centre de Recherche) en charge du développement des systèmes constructifs et du support des forces commerciales.



Cette expérience m’a permis de perfectionner mes connaissances dans les matériaux de construction cimentaires à travers la formulation et la caractérisation de bétons et sur l’analyse complète de systèmes constructifs innovants.