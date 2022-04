Jennifer POBEDA

Vous êtes une agence événementielle, une fédération ou encore un club sportif et vous rêvez d'événements? Parfait, moi aussi! Vous cherchez une proposition originale? Vous souhaitez monter votre projet dans une dynamique positive? Je suis pleine de vie et enthousiaste, ça tombe bien!



* Mon rôle de chef de projet événementiel mobile à l'international consiste à accompagner les clients dans chacune des étapes de leur événement. J'interviens aussi bien sur la conception que sur la production et la coordination.



** Expériences professionnelles sportives: 24 heures du Mans auto, Lidl Starligue (Handball), lancements presse internationaux, compétitions handisport, projets humanitaires [...].



*** Ancienne athlète de haut niveau, passionnée de sports et de voyages, "challenge" "adrénaline" et "réactivité" sont les maîtres mots de mon quotidien.



Expertise: #freelance #sport #event #logistique #production #terrain #espagnol #anglais #international



Mes compétences :

Management

Négociation commerciale

Réseaux sociaux

Gestion des stocks

Gestion de projet

Tourisme

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Evénementiel

Planification de projet

Sport