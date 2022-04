Jennifer POLLACK

Commerciale autonome et expérimentée possédant plus de huit années d'expérience dans la vente technique de services et produits d'assurance.

Interface avérée avec l'ensemble des acteurs internes et externes, esprit d'équipe et capacités managériales.



Spécialités : prospection, ambassadrice de l'entreprise, anticipation des besoins, négociation des prix et des conditions, gestion, suivi et fidélisation des clients, maîtrise des chiffres, vente aux particuliers et professionnels, assurance de personnes, prévoyance individuelle et collective, retraite, épargne assurance vie, épargne salariale, santé individuelle et collective, défiscalisation pinel et lmnp, assurance emprunteur, dépendance.

Écoute active, management opérationnel, management commerciaux terrains.



Mes compétences :

Négociation

Vente

Communication

Développement commercial

Assurance

Prévoyance

Retraite

Épargne

Santé

Management

Gestion de compte

New business development

Négociation de contrat