Patrice JOURDY

Compétences :

Management d'équipes pluridisciplinaires structurées.

Harmonisation et développement d'arborescences sociales, agiles et hyper réactives.

Conduite d'actions planifiées dans un contexte hautement compétitif.

Optimisation des ressources de l'innovation.



Reprise en 2000 d'une unité de production semi-industrielle de menuiserie métallique (aluminium, acier) cession en 2008.

Mes compètences :

- Analyse stratégique et pilotage du changement,

- Management d’équipes : Recrutement, formation, coaching,

- Mise en place et suivi dynamique des politiques : Commerciale, technique, budgétaire,

- Optimisation des cycles de performances,

- Culture de la qualité globale,

- Goût du challenge et de la compétitivité.



Plus de 15 années au sein d'équipes de direction, en matière de gestion administrative, comptable, financière de filiales de groupes internationaux.



Mes compétences :

Développement