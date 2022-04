Jennifer POULENARD

Forte d'une expérience de 10 ans dans la topographie et les VRD, je maitrise les logiciels AUtoCAD / Covadis / Mensura.

Autant a l'aise dans les domaines de l'assainissement, de la topographie et des VRD, je peux gérer un projet de la phase AVP au récolement

Travail en équipe, disponibilité et rapidité d'analyse

Analyse du dossier technique en fonction des besoins du client

Réponse aux appels d'offre, chiffrage

Effectuer les demandes d'autorisations auprès des concessionnaires réseaux

Établissements des avant projet en fonction des contraintes techniques et dimensionnement des ouvrages

Établissement du planning prévisionnel du chantier

Établissement du plan projet

Plans d'aménagement routiers

Plans de nivellements

Plans d’exécutions

Dimensionnements

Diagnostiques de voirie

Dimensionnements d'assainissement EP / EU

Dimensionnement de solutions de rétentions / infiltration

Suivi de chantier technique et financier

Mise a jour des documents projet en fonction de l'avancement du chantier

Assurer la relation avec les clients et fournisseurs

Animer les réunions , élaborer les comptes rendus et tenir informer les intervenants via mails, téléphone

Plans et documents de fin de chantier : Récolement, Pv de récéption





Mes compétences :

AutoCAD

COVADIS 2012

Mensura