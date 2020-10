Je suis chargée de recherche en recrutement spécialisée dans le secteur :

- du BTP et des activités connexes (bâtiment, travaux publics, bureaux d'ingénierie, cabinets d'architectes, promoteurs...) pour des postes en conduite de travaux, en études techniques ou de prix, en gestion de centre de profit, en gestion de projets/d'affaires...

- de l'industrie en général, pour des postes en direction de site, gestion de projet, responsabilités commerciales ou technico-commerciales...



Actuellement j'ai des opportunités notamment dans les domaines :

- de la Route et des VRD (Géomètre, Conducteur de Travaux, études de prix...)

- du Contrôle Technique de Construction (Chargé d'affaires)

- du Bâtiment (GO et TCE)

- de la Construction Métallique (dessinateur-projeteur...)

- des Infrastructures Réseaux (lignes aériennes et souterraines, télécoms...)



Mes coordonnées : 06 78 36 75 55 - sandrine.nasso@gmail.com



Mes compétences :

Recrutement

Approche directe

BTP