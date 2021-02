Jennifer REBESCO

En 2010, mon Master de communication interactive en poche, j’ai rejoint Smart Agence où j’ai occupé le poste de Consultante projet durant 2 ans.

Ces 2 années m’ont permis d’affirmer mes compétences en communication digitale, gestion de projet, relation client, ergonomie et design.



L’ergonomie et le design sont des sujets qui me passionnent depuis toujours. J’ai donc tout naturellement saisi l’opportunité d’évoluer en interne vers le métier d’UX Designer en 2012.

J’interviens depuis 3 ans sur des problématiques d’architecture de l’information, d’ergonomie et de conception d’interfaces centrées utilisateurs. J’anime également des ateliers de travail avec les clients.



