Donatien RUIZ

Objectif : obtenir un poste de responsable acquisition de trafic dans lequel je pourrai remplir les challenges qui me sont confiés, faire valoir mes compétences et participer à la réussite de l'entreprise.



Mes compétences se portent sur les domaines suivants :



Gestion de projet : Analyser les besoins clients/projets, définir le positionnement et la stratégie projet. Superviser et coordonner la réalisation des projets, gestion clients et prestataires.



Conception et réalisations : Élaborer les concepts créatifs, définir l’ergonomie, la charte graphique, éditoriale… Réaliser les supports web ou print.



Web-marketing : Acquisition de trafic, conversion et ROI des internautes, e-crm, référencement, adwords, emailing, retargeting, retargeting email, adexchange...etc.



