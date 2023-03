D'un naturel avenant, je m'intègre rapidement aux différentes équipes de travail car j’apprécie le contact avec les personnes. Rigoureuse, dynamique et motivée, je m’investis dans mon travail afin de contribuer à la progression de l'entreprise dans laquelle je travaille.



Je recherche une entreprise qui me permettra de mettre mon savoir-faire à profit et qui me permettra d'évoluer.



Mes compétences :

Secretariat

Commercial

Comptabilité

Communication

Langue anglaise

Assistante de gestion

Secrétaire