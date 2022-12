Jennifer ROBERT

Organisée, dynamique et rigoureuse, j'aimerai m'investir dans un nouveau projet professionnel.

J’ai à cœur de trouver un poste où l’esprit d’équipe et la notion de Service Clients seront primordiaux.

Mes quatre années d’expérience en tant que commerciale sédentaire chez SKF, une entreprise suédoise leader sur le marché du roulement, m’ont permis de développer mes capacités d’adaptation, mais aussi mon sens de la communication et de l’écoute.

Au cours de mon parcours professionnel j’ai acquis une grande polyvalence, ce qui me rend opérationnelle très rapidement.

Je souhaite trouver une entreprise où je pourrai mettre à disposition mes compétences et mon envie de m’investir dans mon travail.



Mes compétences :

Assistante administrative

Litiges clients

Relance clients

Appels d'offres

Facturation

Réception de matériel

Standardiste

Assistante de gestion

Proactive Rigoureuse

Tableaux de bord

Administration des ventes

Assistance technique industrielle

Assistante commerciale

Relation clients

Relations internationales

Techniques commerciales

Secretariat

Prospection

STOCK'

Formation

Promotion commerciale

Anglais

SAP

As 400

Lotus notes

Pack office

Business objects

Siebel

Movex

Organisée

Dynamique