Bientôt 5 ans que j'ai intégré l'enseigne LEROY MERLIN en tant que CHEF DE SECTEUR COMMERCE dans l'univers de la DECORATION (peinture, décoration et luminaire).

C'est un métier grâce auquel je m'épanouis professionnellement et personnellement. L'enseigne correspond tout à fait à ma personnalité de par ses valeurs incontournables. Et surtout LEROY MERLIN, c'est une enseigne où il fait bon travailler !



Mes compétences :

AGROALIMENTAIRE

GMS

BRICOLAGE

CHEF DE SECTEUR

ADMINISTRATION DES VENTES