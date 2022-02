Jenny AVENEL

Enfant, les crayons de couleur et l'encre de chine étaient mes meilleurs amis.

Une vie professionnelle active et variée, des implications à responsabilité dans des associations (gymnastique et jumelage). Et enfin la réalisation du rêve par :

Un début artistique à l'aquarelle, puis un besoin de passer à la matière, un apprentissage de la peinture par l'Ecole Martet.

Un changement de région, deux ans de cours du soir aux Beaux Arts de Nîmes.

Des expositions personnelles et de groupe, des marchés de l'art à Paris, à Chantilly,Senlis, Roissy en France, Pont Se Maxence, Précy sur Oise, en Allemagne, Italie, Nîmes, Castillon du Gard, Vers Pont du Gard, Alès, Poulx,Toulon, St Remy de Provence, L'Isle sur la Sorgue...Des récompenses; des prix....



Je peux passer sans soucis et pour mon plus grand bonheur d'une oeuvre figurative à une oeuvre abstraite, selon mes envies.

Pour moi la peinture ressemble à la cuisine car il faut être imaginatif en maîtrisant différentes techniques et l'harmonie des couleurs.

La tendance actuelle est une abstraction qui transmet mon ressenti, mes états d'âme ou le spectateur peut retrouver ces messages colorés et s'en imprégner, en une sensibilité commune.

Je me retrouve dans "l'action-painting" avec plus de douceurs atténuées, de tons déclinés que viennent marquer des notes plus vives.



Une peinture gestuelle contrôlée par de vagues floutés, par des expressions d'un monde intérieur, quand le dehors ressemble au tréfond de l'intérieur.

Peinture non directive, pour que l'imaginaire puisse s'épanouir, prendre cet envol subtil qui va permettre à chacun d'entre nous de se transporter à la fois très loin et tout,au fond.

Un langage pictural abouti pour dire le vrai, la beauté d'un ressenti jusqu'à un autre possible...



Utilisant l'huile sous toutes ses formes, en glacis, avec des pigments, des glacis à la bière, des mélanges de matières, sable, roche, terre, papier, carton, feuillage....



Qu'y a t'il de plus agréable que le rebond du pinceau sur une toile, la magie des couleurs, des mélanges, la touche étrange qui parait néfaste et finalement transforme tout, les surprises des fondus, de l'imprévu contrôlé.



Je m'inspire de la nature, de l'humain ; bref, de ce que j'aime par toutes les découvertes d'ici et d'ailleurs.



Aujourd'hui, une reconnaissance de mes pairs, par une cotation par Drouot Cotation; ne change rien à ma façon d'être.



Ma devise est toujours travailler, tout essayer et tout entreprendre.

Il faut se surprendre et surprendre le spectateur qui passe par là ; en essayant de rester soi même.



Merci de votre visite sur Viadéo.

Contact : aveneljennypeintre.com ou sur drouotcotation



Mes compétences :

Peinture

Voyages

la cuisine