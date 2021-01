Jenny GRANDVILLAIN

Après une carrière de près de 20 ans en tant qu' Assistante Commerciale et Achats, jai finalement "sauté le pas" et opté pour une reconversion professionnelle vers le secteur médico-social !

J'ai suivi (et je recommande) la formation au titre de SAMS « Secrétaire assistante médico-social » dispensée par l'AREP56 sur Ploemeur (10/09/2018 - 12/04/2019).



Jai obtenu le titre et depuis j'assiste depuis le Docteur Thibault CHENY, ophtalmologiste et chirurgien de lœil. Il exerce sur Lorient et sur Hennebont.