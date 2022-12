Je suis dynamique, j'aime relever les défis. Ma capacité dadaptation et ma nature communicante et empathique me permettent d'intégrer des équipes et de les manager.

Mes compétences :

pack office

Coloriste

Gestion de projet

datacolor

ISO 900X Standard

Internet

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Apprentissage rapide

Rigueur

Management

Adaptabilité

Anticipation

Communication