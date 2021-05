Jeoffroy DE CASTELBAJAC

FLY - le temps de l’envol

Dix années d’activité, tant en France qu’en Chine, au sein d’une agence de paysage parisienne, que j’ai contribué à créer et à diriger, m’ont incité à concevoir autrement mon rôle de paysagiste et mon quotidien. Mon désir étant de répondre plus en profondeur aux véritables enjeux des projets, au delà des simples réflexes conceptuels ou esthétiques auxquels l’urgence, trop souvent, incite,

FLY - le temps du projet

J’ai donc créé ma propre agence, au calme d’un vaste «jardin-forêt-nourricier» du Berry où j’expérimente mes futures cultures urbaines, J’y prends enfin le «temps du projet» en me consacrant à quelques sites soigneusement choisis.

FLY: flying landscape yard

«Agence de paysage volante», car je vis entre la France et la Chine, et agence «mobile» en France, car embarquée dans un camping-car qui me permet de rester longtemps sur les sites et de privilégier la lenteur nécessaire à la connaissance des paysages et de ceux qui y vivent.

FLY: functional landscape yard

Je conçois les sites de projet comme des «biotopes à cultiver», aptes à produire

des valeurs écologique, sociale, économique, bien au delà de la seule valeur esthétique.

FLY: flourishing landscape yard

Car, pour moi, l'objectif majeur de tout projet de paysage consiste à le faire prospérer et s’épanouir un site: il s'agit bien "d'enrichir" nos paysages tout en enrichissant l’expérience que nous y vivons.



Quant à mon activité de compositeur de musiques pour le spectacle vivant , en voici quelques extraits sur https://soundcloud.com/jeoffroydecastelbajac-1



Mes compétences :

Aménagements paysagers

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Enseignement

ARCHITECTURE PAYSAGERE

Etudes paysagères

Conférencier

Aménagement urbain

Zérophyto

Urbanisme

Forest Garden

Analyse environnementale urbaine

ETUDES D'IMPACT

Landscape design

Permaculture

Gestion différenciée

Marchés publics

phytoremédiation

Maitrise d'oeuvre

jeoffroydecastelbajac.fly

Sustainibility

Design

Environnement

Landscape architecture

Urban planning