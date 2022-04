Jean François HEINTZ

Un savoir faire reconnu dans l’achat et l’approvisionnement de produits techniques dans le secteur de la métallurgie et l’aéronautique me permette d’adapter des stratégies d’achat exigeantes aux grands groupes comme aux PME

Professionnel de la commercialisation et de la gestion de ligne de produits métallurgiques (raw materials).

Je suis à l'écoute d'opportunités dans les achats, le développement de produits et leur commercialisation.

Mettre à votre disposition mes compétences clés:



Mise en place de stratégie d’achat

Gestion et approvisionnement de stock

Management

Gestion qualité achat

Développement commercial



Voir loin…. Développer de nouveaux produits.

De nouvelles applications,

De nouveaux services dans le secteur de l’industrie



Mes atouts :

Mon pragmatisme

Mon expérience

Mon expertise

Ma connaissance des produits métallurgiques,du secteur industriel et aéronautique.

(Sic itur ad astra)





Mes compétences :

Supply chain management

Gestion de contrats

Metallurgie

Gestion de projet

Relation fournisseurs

Management

Gérer des stocks et approvisionnements - mise en p

Gérer la qualité achat

développement commercial - marketing de produits i