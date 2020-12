Marine GODTSCHALCK

Ancienne professionnelle de la commercialisation de produits (achats, marketing, et vente), j'ai trois ans dexpériences dans l'agroalimentaire, l'industrie et le high tech.

Depuis 2016, je me suis orientée vers des expériences en communication pour soutenir des projets à impact (lutte contre le gaspillage alimentaire, tourisme vert, restauration durable et insertion sociale), gestion de projets événementiel et management d'équipe.

J'ai également une solide expérience en restauration, tourisme et voyages afin de préparer mon projet entrepreneurial à long terme.

Je suis un couteau-suisse capable d'évoluer dans un environnement changeant et international.



Compétences clés:

- Management d'équipe

- Communication

- Sourcing

- Création de partenariats

- Négociation & relations fournisseurs

- Suivi production & stocks

- Merchandising

- Marketing Produit & Opérationnel



Formations: community building, animation, HACCP, qualité, communication digital, restauration, propriété intellectuelle, supply chain, design & packaging.



Forte de ce parcours, je suis actuellement à la recherche d'un poste en dans le développement de projets à fort impact social ou environnemental.