Jérémie ADRIEN

Acteur et contributeur de la croissance de la Team Salesforce en France depuis quelques mois !



Précédemment investi dans un projet de startup visant à revaloriser les excédents alimentaires de la restauration. La plateforme en ligne remplit toutes les fonctions entre les clients, producteurs de surplus ou consommateurs (alimentation humaine, animale ou industries / compost).



Je donne également du temps à mon association d'anciens élèves de Centrale (Centrale Nantes Alumni). J'y travaille à l'organisation d'événements ainsi qu'à la stratégie et à la communication en tant que membre du conseil.



Qui suis-je - - - - - -

Ingénieur & MBA, orienté business avec une vision de 360 ​degrés de la gestion d'entreprise.

Considéré comme un couteau suisse entre la production et les ventes de produits/services, je suis attiré par les challenges, les startups et les entreprises en transformation autour de la gestion de l'information, IoT et du numérique.



Je dispose d'un bilan vérifiable en tant que consultant, réalisations réussies de projets informatiques complexes, mon implication allant de l'avant-vente à la livraison de projets, puis réalisation d'activités récurrentes et rentables. J'ai été immergé dans diverses industries (voir ci-dessous), et j'ai une affinité particulière pour l'international (j'ai beaucoup voyagé, anglais courant, espagnol professionnel).



Mes domaines de prédilection :

Fonctions : Avant-vente, Gestion de projet, Consulting, Data Mngt

Domaines : Logiciel, MDM-ERP-PLM-LIMS-CRM, Ville intelligente, gestion des données EHS

Mes drivers : apprendre et accomplir

Mots-clés / personnalité : facilitateur et négociateur, gagnant/gagnant, 80/20, efficacité



Mes secteurs d'intervention (international) :

Energie, Aéronautique, Automobile, Chimie & Pharmaceutique, Extraction minière



Activités précédentes :

- Manager Presales & Consulting

- Conseil en organisation & KM, Préventes et gestion de projet (ERP, PLM, PDM, LIMS) pour les entreprises industrielles internationales



Mes compétences :

Modélisation UML

Conseil aux entreprises

Communication visuelle

Business development

Gestion de projets

Réglementations chimiques

Marketing produit

Marketing stratégique

Stratégie commerciale

Développement logiciel

Process improvement

Présentation d'offres devant un public

Avant vente

Management d'équipe

Systèmes d'information

Direction centre de profits

Reach

PLM ERP

Conseil

Gestion des connaissances

Management

Base de données

Business

Chimie

Technique