Benoit POGEANT

Fort d'une expérience de 12 ans dans l'industrie, je me place au cœur des métiers pour les accompagner dans la gestion des projets organisationnels et de transformation des métiers.

En me positionnant comme un interlocuteur privilégié des départements techniques et informatiques, mon action permet de conduire des projets liés aux ERP, plus particulièrement SAP, aux côtés des équipes d'utilisateurs finaux.



Mes compétences :

SAP Material Management

Gestion de projet