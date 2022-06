Jérémie DARRIEUX

Mes aspirations professionnelles sont l'élaboration de stratégies de communication et le pilotage d’événements de type manifestations sportives, festives ou culturelles, conférences, forums, congrès, séminaires, tourisme d'affaires ou voyages spécialisés.

Après avoir obtenu une licence en Gestion et organisation des manifestations, des spectacles et des événements sportifs, j'ai développé une bonne connaissance des problématiques liées à l'organisation d'événements, les relations publiques, la gestion de projet, le marketing événementiel, le soutien logistique, l'évaluation des risques et l’élaboration de plan de communication pour des publics différents. Parallèlement, ma maîtrise de trois langues (français, anglais et espagnol) serait bénéfique à toute société évoluant sur un marché international.

Avec un fort esprit d'équipe, et un vif enthousiasme pour des rôles ambitieux au sein desquels je peux m'épanouir, je dispose également d'une capacité à anticiper et gérer des situations de crise en prenant des décisions immédiates.

Mes expériences professionnelles à Londres, ont enrichi mon ouverture d'esprit et ma compréhension des différences culturelles, sociales et économiques. Cette prise de conscience a développé en moi une aptitude à m'adapter à n'importe quelle situation et une flexibilité à travailler avec des profils différents.

Ces qualités sont pour moi essentielles pour pouvoir proposer des solutions et répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

Je mets à disposition mon expertise et mes compétences à toute entreprise, structure associative ou collectivité pour la prise en charge et le pilotage de l’organisation d’événements de type manifestations sportives, festives ou culturelles, conférences, forums, congrès, séminaires, tourisme d'affaires ou organisation de voyages spécialisés.