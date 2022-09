Jérémie DASSONVILLE

Avec 7 ans d'expérience dans différents secteurs industriels (aéronautique, maintenance de grues, conception de couvertures de sécurité pour piscine), je suis dynamique, motivé et adaptable.

J'aime découvrir de nouveaux domaines et relever les défis qui me sont proposés.

A l'aise en gestion de projets et en conception mécanique, j'aime participer à toutes les phases d'un projet.



Mon dernier poste, au sein de l'entreprise Fluidra, m'a permis de mener des projets d'amélioration continue sur des produits ou des processus importants pour l'entreprise. J'ai conçu des nouveaux produits , recherché et implémenté des solutions techniques pour optimiser des produits existants, tant sur un aspect fonctionnel (fiabilité, praticité) que sur un aspect budgétaire (coût des matières premières, fournisseurs, rapidité d'assemblage).