Jérémie DURAND

Titulaire de la double compétence DUT Génie Civil et DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, je possède trois ans d’expérience en Conduite de travaux TCE et gros oeuvre seul.



Depuis Octobre 2009 – Conducteur de travaux – SARL ISB :



Septembre 2011 - Aout 2012 : Chantier Les Cerisiers - Toulouse

Construction de 12 logements collectifs en tous corps d’état

Maitre d’ouvrage : Colomiers Habitat – Maitre d’œuvre : Lieberman

Budget : 803 014 € - Marge fin de chantier : 12,45%



Janvier 2011 - Avril 2012 : Chantier Le Petit Pastellié - Béssières

Construction de 34 logements collectifs en tous corps d’état

Maitre d’ouvrage : Colomiers Habitat – Maitre d’œuvre : Sicard

Budget : 2 903 067 € - Marge fin de chantier : 14,40%



Novembre 2010 - Octobre 2011 : Chantier Eole - Colomiers

Construction de 74 logements collectifs en gros œuvre seul

Maitre d’ouvrage : Tagerim – Maitre d’œuvre : Martini

Budget : 1 599 446 € - Marge fin de chantier : 11,00%



Septembre 2011 - Aout 2012 : Chantier La Prade - Frouzins

Construction de 73 logements collectifs en tous corps d’état

Maitre d’ouvrage : Colomiers Habitat – Maitre d’œuvre : ATA

Budget : 6 283 204 € - Marge fin de chantier : 20,80%



Stage :



Mai à Juillet 2009 : Stage d’année spéciale GEA – Aide conducteur de travaux - CB Construction - Toulouse

Avril à Juin 2008 : Stage de deuxième année d’IUT GC – Leclerc Roques – Bourdarios - Toulouse

Juin 2007 : Stage de première année d’IUT GC – Stage ouvrier – Giraud Midi-Pyrénées - Toulouse





Mes compétences :

Conducteur de travaux

Management

Organisation chantier