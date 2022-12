Jérémie FREYDIER

Issu d'un cursus microtechnique et après différentes expériences en tant que dessinateur, je développe aujourd'hui mes compétences au sein de Dervaux SA, acteur dans le transport d'énergie .



Mes missions actuelles sont la conception d'outillages de forge et presse et le développement d'outillages permettant d'optimiser la production et donc de réduire les coûts de production.



Ce qui me caractérise le mieux : l'organisation et l'esprit d'équipe!



Mes compétences :

Dessin

Maîtrise pro engineer/ Creo