Jérémie-Luc SANCHEZ

Ingénieur diplômé de l'ESPCI Paris, curieux et désireux de jouer un rôle actif dans la transition énergétique et la gestion des ressources, je suis en dernière année de thèse à l'interface entre science des matériaux, électrochimie et microbiologie. Je souhaite pouvoir bientôt mettre mes compétences au service d'une entreprise prête à relever les défis qui se dressent face à nous, pour construire un avenir durable et respectueux de l'environnement.



Également passionné d'Histoire, de nature et de grande randonnée, j'espère profiter des opportunités qui s'offrent à moi pour découvrir de nouvelles cultures et explorer le monde !



Mes compétences :

Recherche

Science des matériaux

Biotechnologies

Électrochimie

Energie