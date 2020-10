Jérémie MORIN

AC2L Invest: Créateur de valeur immobilière



AC2L Invest valorise des biens immobiliers anciens en mettant l’accent sur :

- La création de valeur par la transformation des biens (rénovation, changement de destination, extension, division, restructuration…)

- La maîtrise de toutes les phases d’un projet immobilier (recherche, négociation, fiscalité, réglementation, travaux, décoration…)

- Une approche professionnelle de l’immobilier ancien grâce à 25 ans d’expérience dans les métiers de service et de production hors bâtiment

- La mise en place de process et systèmes d’information pour une maîtrise permanente des informations et une transparence entre tous les interlocuteurs d’un dossier : l’immobilier 2.0

- La dimension esthétique des rénovations et réhabilitations qu’elle réalise

- Le bien-être et le confort de vie des futurs occupants



Cette valorisation immobilière se concrétise par deux approches:



- Marchand de bien : Créer de la valeur par la transformation de bien immobilier dans une optique de revente

- Création de patrimoine pour son compte ou pour des tiers: Revaloriser et dynamiser des biens immobiliers afin de les adapter à la demande locative actuelle



http://www.ac2linvest.com/



Mes compétences :

Immobilier

Amélioration de process

Animation de formations

Droit immobilier

Conseil en organisation

Aménagement urbain

Modélisation de processus

Conseil immobilier

Optimisation des process

Microsoft Office

Gestion de projet

Conduite de projet

Business Process Management