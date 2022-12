Jérémie RENAULT

Conception et production de solutions de communication media et hors-media.



Participation à l'analyse des besoins et aspirations d'utilisateurs, de consommateurs, de publics.



Appréhension des problèmes directement liés à la production d'informations, de communications intégrées dans leurs contextes socio-économiques.



Investissement de l'actualité: évolution des aspirations, des idées, des technologies.



Maîtrise de l'élaboration d'un projet, de l'articulation permanente d'une pensée poétique et d'une pensée constructive, d'une qualité créative et d'une viabilité commerciale, etc.



Suivi et la supervision de la réalisation technique d'un projet.

Droit et législation, sociologie et sciences humaines liés à certaines formes publicitaires.



Techniques de communication et de représentation.

Collaboration avec des responsables de la commercialisation et de la promotion.