Jérémy BLAIZEAU

Mon CV Web (plus d'infos) : https://www.jeremyblaizeau.com



Technicien informatique depuis 2006 dans différents secteurs dactivités, cela ma permis de toucher à plusieurs domaines de linformatique (support téléphonique, formation, administration serveurs, et plus récemment support régional).

J'ai une grande capacité d'adaptation et d'implication dans tout ce que je fais.



Mes compétences :

Support informatique

Informatique

Support client