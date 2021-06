Jérémy BLONDEAU

Je suis un jeune Responsable Technique dans le secteur du développement web et multimédia. Issu d’un BTS Informatique de Gestion spécialisé dans le développement d’applications ainsi que d'une licence ATC-MIW (Multimédia Internet Webmaster) obtenue à Gap. J'ai terminé mon cursus universitaire avec l'obtention d'un Master en ingéniérie des médias et gestion de projet à l'Université du Sud Toulon Var. Malgré mon jeune âge, j'ai déjà eu l'occasion d'occuper des postes à responsabilités me permettant d'avoir une large vision sur les différents métiers du Web.



Littéralement passionné par le développement, le web et les N/TIC, je suis toujours enthousiaste à l’idée de découvrir de nouvelles technologies ou techniques de communication et j'accorde malgré mon background technique, un vif intérêt pour le marketing sous les différentes formes qu'il peut arborer. J'ai eu la chance, lors de mes expériences professionnelles, d’étoffer mon profil technique avec trois formations (Novice, Avancé et Expert) sur le framework Symfony2 auprès de la société SensioLabs.



Également très intéressé par le management et la communication, mon ambition professionnelle est d'occuper, un poste me permettant de mettre à profit ma double compétence en matière de gestion de projets et de développement ainsi que mon intérêt pour les relations humaines.



Mes compétences :

PHP5

Symfony

Symfony2

MERISE 2

UML2

Javascript

JQuery

SEO

Suivi de projet

Silex

AS3 Flash

C++

C#

Planning prévisionnel

Périmètre fonctionnel

Photoshop CS5

Illustrator CS5

Indesign CS5

HTML / CSS

HTML5 / CSS3

Wordpress

Django

Python

Design pattern

Développement

MERISE

Web

Qt

Capistrano

Elasticsearch

MongoDB

Drupal 7

Express.js

Gestion de projet

Node.js

Android SDK

Java

Play Framework

React.JS

Symfony3

Docker