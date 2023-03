Jeremy BURKHART

Le laboratoire Biolia a obtenu son accréditation à 100% en septembre dernier et ne cesse de tout mettre en œuvre pour révolutionner la biologie médicale.

La direction du laboratoire m'a donné la chance de faire mes preuves dans un grand nombre de domaines.

- Assistant Qualité tout d'abord

- Assistant informatique chargé du paramétrage de kalilab/kalisil

- Assistant achats

- Consultant en métrologie

- Assistant logistique et materiels

- Responsable projets depuis plus d'1 an (ouverture de laboratoires, Internalisation des tournées, modifications majeures de fonctionnement)



Mes compétences :

Hygiène

Normes Qualité

AMDEC/FMECA

Kalisil/KaliLab

Analyse

Sécurité au travail

Autonomie professionnelle

Sécurité alimentaire

Microsoft Office

Norme ISO 15189

Norme ISO 9001

Normes ISO

Analyse sensorielle