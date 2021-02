Ordonné, méthodique, rigoureux

J'aime relever les défis et m'investir pour y parvenir. Je suis quelqu'un de très autodidacte dans les domaines que j'arpente. Je suis rapide d'esprit dans mes formations, ce qui me permet d'acquérir vite de nouvelles connaissances tant dans le domaine professionnel que dans mes loisirs et passions (bricolage, rénovation, informatique...).



Mes compétences :

5S

Animation QRQC , Gemba

Management

Amélioration continue

Création support communication