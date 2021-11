Au fil de mes expériences, j'ai eu l'occasion d'enrichir mes compétences et mes connaissances techniques, organisationnelles et managériales dans le domaine de l'industrie.

Curieux, organisé et polyvalent, je veux apporter une philosophie d'amélioration continue permanente.



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Office

Conception

Créo Paramétric

WinRelais

SolidWorks

Visual Basic