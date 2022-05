Bonjour,



Titulaire d'un DUT mécanique et productique de l'IUT de Nantes (IUT GMP).

J'ai poursuivi ma formation avec mes études d'ingénieur Généraliste à l'ICAM Vendée par apprentissage. Je suis sorti diplômé de cette formation en Septembre 2014.



J'ai réalisé mon apprentissage chez Plasticon Composites, j’ai eu l’occasion de travailler dans les domaines des méthodes, de la production, de la R&D, des analyses de risques, de la conception, de la gestion de projet, réalisation de machines spéciales et du prototypage.

Je parle Anglais couramment (TOEIC 860/990)



Je travaille aujourd'hui comme ingénieur d'études pour cette société et sur de nombreuses missions transverses allant des projets clients, au développement, à la réalisation d'études et de calculs, de l'optimisation, de la conception en passant également par l'amélioration continue de l'atelier.



J'apprécie la transversalité des projets, me permettant de par ma formation, de travailler avec les différents services de l'entreprise et sur l’ensemble des facettes d'un projet. Je suis principalement orienté sur la partie technique des projets comme l'atteste mon parcours.

Je suis une personne polyvalente pouvant travailler dans différents domaines (composites, mécanique...), calme, avec un bon relationnel avec les personnes que ce soit de bureau ou de terrain.

Je reste toujours à l'écoute de nouvelles opportunités.



Sincères salutations



Paul-Emmanuel de Becquevort