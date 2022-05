Quentin LAURENT

Fondateur et gérant de la société Timbreos créée en 2013



Nous proposons un service de carte postale personnalisée en ligne avec vos photos. Nous produisons votre carte postale sous 24h et l'expédions directement à votre destinataire.

Le service est accessible sur application Android et iPhone.



Nous disposons des compétences pour vous proposer des partenariats de plusieurs types : publicité, offres de packs de cartes offertes, jeux concours et intégration de solutions direct-to-print basée sur la carte postale pour des opérations maketing.



En savoir plus :

http://www.timbreos.com



J'effectue aussi des prestations dans le web developement (intégration, dévelopement de plugin, wordpress, framework, MVC...)



Mes compétences :

JavaScript

MVC

MySQL

JQuery

Slim (framework API RESTFUL)

CakePHP

HTML 5

CSS 3

Microsoft Office

CodeIgniter

PHP 5

JQuery Mobile

Node.js

AngularJS

Scala

NoSQL

Wordpress

PhoneGap

Ionic Framwork

E-commerce

Adwords

SEO